SALON DE L’HABITAT MEETT Aussonne, jeudi 3 octobre 2024.

SALON DE L’HABITAT MEETT Aussonne Haute-Garonne

Avis aux amateurs de rénovation, d’aménagement, d’équipement ou désireux de découvrir les tendances du moment, ce salon est fait pour vous !

Le Salon de l’Habitat rassemble durant quatre jours une centaine de professionnels de la maison.

Dernières innovations et services pour concrétiser projets de rénovation ou d’amélioration de l’habitat, de chauffage, de cheminées et poêles, de bois et éco-construction, de cuisines, bains et même

cette année d’électroménager.

Les enseignes de l’aménagement extérieur viennent également en force avec des entreprises de réfection des sols, d’aménagement de jardins paysagers, de piscines et spas.

Boostez vos projets pour rénover, aménager et vous équiper !

Entrée gratuite sur présentation de l’invitation à télécharger sur le site internet du salon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03

fin : 2024-10-06

MEETT Concorde Avenue

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com

