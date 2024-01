Salon de l’Habitat Art Artisanat ile Sauzay Gray, samedi 20 avril 2024.

Le Salon Habitat Art Artisanat est l’événement incontouranble du bassin graylois. C’est l’occasion de rencontrer les professionnels de l’habitat de différents secteurs d’activité conseils et financements, habitat intérieur et décoration, immobilier et construction, aménagements extérieurs, énergies et domotique. .

ile Sauzay Halle Sauzay

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20



