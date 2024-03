Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor rue de Calouët Loudéac, samedi 1 juin 2024.

Le Salon de l’Agriculture des Côtes d’Armor, le rendez-vous annuel entre les costarmoricains et leur agriculture, aura lieu à l’hippodrome de Loudéac.

Cet événement proposera sur les 2 jours de nombreuses animations concours bovins et équins, présentations de races près de 500 animaux, nombreux exposants, animations et ateliers pour petits et grands, conférences et tables rondes baptême de poney,

découverte de la traite, dégustations, marché de producteurs… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

rue de Calouët Hippodrome

Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne contact@salon-agriculture-cotesdarmor.fr

