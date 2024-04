Salon de la Turquie Festiculture Mulhouse, dimanche 21 avril 2024.

Salon de la Turquie Festiculture Mulhouse Haut-Rhin

Plongez au cœur de la richesse de la culture turque avec une découverte des délices de la cuisine anatolienne préparés par des chefs venus tout droit de Turquie sur plus de 150 stands, une immersion shopping comme au Grand Bazar d’Istanbul et une rencontre exclusive avec les stars des séries turques. Le tout dans une ambiance conviviale et pleine de surprises … Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une véritable escapade en Turquie tout près de chez vous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 20:00:00

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est info@festiculture.com

