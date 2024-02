Salon de la Jeunesse La Halle Paysanne marché de producteurs Hauterives, dimanche 21 avril 2024.

Salon de la Jeunesse La Halle Paysanne marché de producteurs Hauterives Drôme

Découverte des activités et outils locaux pour les jeunes (et ceux qui les accompagnent), de la naissance à 18 ans, en termes d’éveil, d’accompagnement et de soutien.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

La Halle Paysanne marché de producteurs 1075 route de Roybon

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes melusine.piot@hotmail.com

L’événement Salon de la Jeunesse Hauterives a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche