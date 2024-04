Salon de la Fleur et du Jardin 11ème édition Compiègne, samedi 13 avril 2024.

La 11ème édition du Salon de la Fleur et du Jardin réinvestit le Parc des Grandes Ecuries du Roi avec une cinquantaine d’exposants attendus dans ce parc du XVIIIème siècle, berceau des chevaux royaux.

Événement annuel incontournable pour tous les amateurs de nature et de jardinage, rendez-vous des amoureux de fleurs et de plantes, ce salon vous permettra de découvrir les dernières tendances en matière de décoration florale et d’aménagement extérieur.

Vous pourrez y rencontrer des exposants passionnés, qui vous présenteront leurs productions fleurs, arbustes, bulbes, plants et accessoires pour embellir votre jardin, aménager vos terrasses, animer vos extérieurs, sans oublier les plantes gustatives culinaires telles que le safran de Roye-sur-Matz, les plantes et cosmétiques naturels (Aloe Vera, lait d’ânesse..) tous de production locale, et un artisanat de qualité pour vos petits cadeaux….

Pour les bonzaïka , l’Association des Bonzaïs de Saint-Just-en-Chaussée vous présentera ses variétés d’arbres cultivés en pot, vous initiera à l’art du Bonzaï et vous offrira une taille gratuite de vos arbres que vous êtes invités à apporter sur le stand.

Animation poneys pour les plus jeunes, paniers garnis à gagner, tombola surprise et musiciens vous y accueilleront.

Restauration sur place fournie et servie par les bénévoles du Rotary Club, crêpes salées/sucrées, gaufres, bières, salon de thé/pâtisseries pour une pause entre deux découvertes.

Salon organisé par le Rotary Club de Compiègne Sud au bénéfice de l’Association Le Fil d’Ariane qui vous accueillera sur leur stand et animera des ateliers de sensibilisation au handicap visuel. 00 0 .

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Boulevard Victor Hugo

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France salondelafleurrotary@gmail.com

