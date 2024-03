Salon Bien être et naturel PLOËRMEL 2024 Salle des Fêtes PLOERMEL Ploërmel, vendredi 6 septembre 2024.

Salon Bien être et naturel PLOËRMEL 2024 Salle des Fêtes PLOERMEL Ploërmel 6 – 8 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-09-06 12:00

Fin : 2024-09-08 18:30

8ème salon Bien être et naturel – Près de 2000 visiteurs attendus 6 – 8 septembre 1

https://www.salon-bien-etre-et-naturel.com/ploermel

50 Exposants : Bien-être, bio, santé, beauté, loisirs, sport, alimentation, cuisine, spas, animaux, services, bien viellir…

20 Conférences et ateliers

Restauration sur place

Salle des Fêtes PLOERMEL rue general giraud ploermel Ploërmel Ploërmel 56800 Morbihan