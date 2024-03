SALON AUTO MOTO CLASSIC MEETT Aussonne, vendredi 6 septembre 2024.

SALON AUTO MOTO CLASSIC MEETT Aussonne Haute-Garonne

Bienvenue au rendez-vous annuel du Grand Sud des acteurs du secteur autos-motos anciennes et des passionnés de belles mécaniques !

150 exposants vous attendent !

Les acteurs du marché des véhicules anciens et motos anciennes, entreprises, clubs, associations, passionnés, collectionneurs et grand public vous donnent rendez-vous sur le Salon Auto Moto Classic !

De nombreuses animations et expositions thématiques sont prévues tout au long des 3 jours mais aussi l’American Day. 3 jours de convivialité pour se rencontrer, échanger et partager.

Si vous êtes collectionneurs, si vous souhaitez acheter, restaurer, équiper un véhicule, trouver de bons conseils ou tout simplement vous évader, ce salon est fait pour vous ! 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06

fin : 2024-09-08

MEETT Concorde Avenue

Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com

L’événement SALON AUTO MOTO CLASSIC Aussonne a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE