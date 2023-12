Banquet annuel Salle socio culturelle Saint-Estèphe Catégories d’Évènement: Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 11:30:00

fin : 2024-06-01 Repas traiteur organisé par le comité FNACA de Piégut-Pluviers.

Ouvert à tous, sur réservation..

Salle socio culturelle

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

