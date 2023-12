CINECO : L’HOMME D’ARGILE Salle polyvalente Saint-Martin-de-Boubaux, 11 avril 2024, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 21:00:00

fin : 2024-04-11

Le film « L’homme d’argile » de Anais Tellenne sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis:

Avec son oeil borgne, sa carrure imposante et ses presque soixante ans, Raphaël le sait, il fait peur aux gens. Il vit avec sa mère dans un pavillon situé sur le vaste domaine du manoir dont il est le gardien. Depuis que les propriétaires sont morts, il mène une existence tranquille. Tout bascule la nuit où l’héritière, Garance, revient dans la demeure familiale…

Genre : Drame sculpté, Romance. Durée: 1h34

Salle polyvalente

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère