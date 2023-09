Théâtre « Si un comte m’était conté » Salle polyvalente Hautot-l’Auvray, 19 avril 2024, Hautot-l'Auvray.

Hautot-l’Auvray,Seine-Maritime

ACOUSMATIC THEATRE

Si un comte m’était conté est un pied de nez sonore aux histoires de notre enfance. Au départ, Alice est recueillie par un vieux comte érudit. À l’écoute de Giuseppe Verdi autant que de Bonnie Tyler, l’une et l’autre s’éduqueront et grandiront ensemble à coup de dictées philosophiques, de consommation responsable, de leçons de ferronnerie et d’élagage. Les personnages des contes doivent chaque jour accomplir leur mission : la vieille sorcière cherche sans cesse une jeune fille à qui offrir une pomme, le grand méchant loup passe son temps à courir après les trois petits cochons et le prince charmant tente de délivrer les princesses en haut des tours. Ce sont ces personnages qui viennent frapper à la porte du vieux comte et d’Alice. Ainsi, entre tradition et culture pop, les jeunes auditeur·trice·s / spectateur·trice·s assistent, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés à une fable qui invite à questionner les grands archétypes des contes classiques, de Perrault à Walt Disney, en passant par Lewis Carrol et Tex Avery.

DURÉE 1H

TARIFS C de 6 à 11€

Public : 8 ans +.

RDV à la salle polyvalente de Hautot l’Auvray à 19h.

2024-04-19 19:00:00 fin : 2024-04-19 . .

Salle polyvalente

Hautot-l’Auvray 76450 Seine-Maritime Normandie



Si un comte m?était conté (If a Count Were Told to Me) is a sonic nod to the stories of our childhood. In the beginning, Alice is taken in by a learned old count. Listening to Giuseppe Verdi as much as Bonnie Tyler, they learn and grow together through philosophical dictations, responsible consumption, lessons in ironwork and pruning. The characters in the fairy tales have to accomplish their mission every day: the old witch is always on the lookout for a young girl to give an apple to, the big bad wolf spends his time chasing the three little pigs, and Prince Charming tries to rescue the princesses at the top of the towers. These are the characters who come knocking at the door of the old count and Alice. And so, between tradition and pop culture, young listeners/viewers watch, their eyes sometimes open, sometimes closed, as this fable invites them to question the great archetypes of classic tales, from Perrault to Walt Disney, via Lewis Carrol and Tex Avery.

DURATION 1H

RATES C from 6 to 11?

Public: 8 years +.

RDV at the Salle polyvalente in Hautot l’Auvray at 7pm

TEATRO ACÚSTICO

Si un conde me contara es un homenaje sonoro a los cuentos de nuestra infancia. Alice es acogida por un viejo conde erudito. Escuchando a Giuseppe Verdi y Bonnie Tyler, aprenden y crecen juntos a través de dictados filosóficos, consumo responsable, lecciones de herraje y poda. Los personajes de los cuentos de hadas tienen un trabajo que hacer cada día: la vieja bruja siempre está buscando una joven a la que regalar una manzana, el lobo feroz se pasa el tiempo persiguiendo a los tres cerditos y el príncipe azul intenta rescatar a las princesas desde lo alto de las torres. Estos son los personajes que llaman a la puerta del viejo conde y de Alicia. Y así, entre la tradición y la cultura pop, los jóvenes oyentes/espectadores observan, con los ojos a veces abiertos, a veces cerrados, cómo una fábula les invita a cuestionarse los grandes arquetipos de los cuentos clásicos, de Perrault a Walt Disney, pasando por Lewis Carrol y Tex Avery.

DURACIÓN 1H

TARIFAS C 6 a 11?

Público: 8 años +.

Cita en la sala polivalente de Hautot l’Auvray a las 19 h

AKUSMATISCHES THEATER

Si un comte m’était conté ist eine akustische Hommage an die Geschichten aus unserer Kindheit. Am Anfang wird Alice von einem alten, gelehrten Grafen aufgenommen. Die beiden hören Giuseppe Verdi und Bonnie Tyler und werden durch philosophische Diktate, verantwortungsbewussten Konsum, Schmiedearbeiten und Baumschnitt gemeinsam erzogen und erwachsen. Die Figuren in den Märchen müssen jeden Tag ihre Aufgabe erfüllen: Die alte Hexe sucht ständig nach einem Mädchen, dem sie einen Apfel schenken kann, der böse Wolf ist ständig hinter den drei kleinen Schweinchen her und der Märchenprinz versucht, die Prinzessinnen von den Türmen zu befreien. Diese Figuren sind es, die an die Tür des alten Grafen und von Alice klopfen. So erleben die jungen Zuhörer/Zuschauer zwischen Tradition und Popkultur mit offenen und geschlossenen Augen eine Fabel, die dazu einlädt, die großen Archetypen der klassischen Märchen von Perrault über Lewis Carrol und Tex Avery bis hin zu Walt Disney zu hinterfragen.

DAUER 1 STD

PREISE C von 6 bis 11?

Publikum: 8 Jahre +.

Treffpunkt in der Mehrzweckhalle von Hautot l’Auvray um 19 Uhr

