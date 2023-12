Festival de l’Humour : LE POINT VIRGULE Salle polyvalente Coullons, 6 octobre 2024, Coullons.

Coullons Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 16:00:00

fin : 2024-10-06

Le célèbre Théâtre Parisien qui a

accompagné les débuts de bon

nombre d’artistes tel qu’Elie Kakou,

Florence Foresti, Alex Lutz … et bien

d’autres, vient clôturer cette 21e

édition du Festival de l’humour à

Coullons..

La plus petite des grandes scènes

parisiennes depuis 40 ans vous

propose ses Coups de Cœurs,

concernant les actuels et futurs

grands de l’humour.

Après « le Point Virgule fait l’Olympia », grand défi relevé depuis 11

ans, l’idée de partir en tournée est

venue assez simplement.

Aujourd’hui fort de son expérience,

l’incontournable plateau « le Point

Virgule fait sa tournée » ne manquera pas de vous surprendre.

13 EUR.

Salle polyvalente

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN