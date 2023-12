Festival de l’Humour : ANNE ROUMANOFF salle polyvalente Coullons Catégories d’Évènement: Coullons

Début : 2024-10-04 20:00:00

fin : 2024-10-04 Festival de l’Humour : ANNE ROUMANOFF.

Festival de l’Humour : ANNE ROUMANOFF

L’expérience de la vie ?

Est-ce être une femme d’expérience ou être toujours en train

d’expérimenter ?

Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans

ce nouveau spectacle un regard

narquois et joyeux sur les grandes

transformations de notre société :

nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers. 16.5 EUR.

salle polyvalente

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire

