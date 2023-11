CONCERT À CORDES – EDML Salle polyvalente Chanac, 24 mai 2024, Chanac.

Chanac,Lozère

Venez écouter le concert de l’école départementale de musique de Lozère à la salle polyvalente de Chanac à 19h. Entrée gratuite, venez nombreux!….

2024-05-24 fin : 2024-05-24 . EUR.

Salle polyvalente

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Come and listen to the Lozère departmental music school’s concert at Chanac’s Salle Polyvalente at 7pm. Admission is free, so come one, come all!

Venga a escuchar el concierto de la escuela departamental de música de Lozère en la Sala Polivalente de Chanac a las 19:00 h. La entrada es gratuita, así que ¡vengan todos!

Kommen Sie um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle von Chanac und hören Sie sich das Konzert der Musikschule des Departements Lozère an. Freier Eintritt, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-14 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn