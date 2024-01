BENJAMIN TRANIE SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu, mercredi 10 avril 2024.

BENJAMIN TRANIENouveau spectacle chicosAprès le succès de son premier spectacle Le Dernier Relais et l’échec de son album de heavy-slam À Fleur de Moi, Benjamin Tranié revient sur scène pour vous présenter un nouveau spectacle en création (avec zéro chanson).Pendant quatre ans, Benjamin Tranié a joué son seul en scène Le dernier relais à Paris. En parallèle, il lance son propre podcast Tranié Raconte avec Deezer, qui cumule plus d’1,5 million d’écoutes à ce jour. GQ le met en tête du classement des français les plus drôles de l’année 2021. Depuis 2022, il est chroniqueur sur France Inter dans l’émission Zoom Zoom Zen et revient sur scène pour présenter son Nouveau spectacle chicos dès 2023.

Tarif : 19.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38