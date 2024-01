UNE IDEE GENIALE SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu, jeudi 4 avril 2024.

UNE IDEE GENIALESébastien CASTROQue faire quand l’être que vous aimez craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez l’autre ! Pour cela, trouvez son sosie et demandez-lui de dégoûter la personne que vous aimez. Une idée géniale ! À moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original…Grand vainqueur des Molières 2023, ce spectacle de Sébastien Castro a raflé pas moins de deux Molières dont celui de la comédie 2023 et de la meilleure comédienne pour Agnès Boury !Texte : Sébastien Castro Mise en scene : José Paul et Agnès Boury Avec : Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, Laurence Porteil

Tarif : 30.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38