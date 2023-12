We festif du collectif Artisans des Jalles 2024 Salle polyvalente Antonin Larroque, Centre Pierre Mendès France Saint-Médard-en-Jalles, 6 avril 2024, Saint-Médard-en-Jalles.

We festif du collectif Artisans des Jalles 2024 6 et 7 avril 2024 Salle polyvalente Antonin Larroque, Centre Pierre Mendès France Entrée libre,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Le collectif Artisans des Jalles, accompagné de la CMA Nouvelle-Aquitaine ainsi que de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, a le plaisir d’organiser un we festif pour découvrir les métiers d’art.

Venez à la rencontre de nos 18 artisans d’art exposant les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 à la salle Antonin Larroque (centre-ville).

Mazères Aurore, Atelier Aurore Mazères, Tapissier d’ameublement

Volmar Agnieszka, AU 33 DE L’ILE D’AMOUR, Photographe

Cauhapé Isabelle, Chik Chapo, Modiste Feutrière

Thouraud marie, LezaRaku, Artisan d’Art Raku et Atelier

CHANTAL VIGNAUD, ATELIER DE COUTURE DE FIL EN FIL,

Plessis Aurélie Perle d’Ébène, Ebenisterie

FLORENCE VAN OVERMEIRE, ATELIER PIN PARASOL, Céramiste

Ancel Virginie, A fleur de peau, Bijoux fantaisie

MOREAU Anne-Sophie, So Joli Créations, CRÉATRICE DE QUILLING

SAURIN-QUEYREL Jennyfer, HEIATA TAHITI, Bijoux perle et nacre de Tahiti

SOURZAT Marie, M&Verre, Travail du verre au chalumeau et en fusing dans un four

RINGEADE MARIE, KYOKA, Accessoires inspirés des sacs traditionnels japonais.

Anne Gotti, CRÉATION D’ARTICLES DE DÉCORATION A BASE DE CARTON

GUERITTOT Lorène, Atelier Lou Couture, Atelier de couture ambulant

DELESTRE Stéphane, Homme du temps, Fabrication de vêtements de dessus

Ceschin Béatrice, Ceschin Béatrice, Tapissier décorateur

Zmyslony Bettina, SKÒRA LISA, Maroquinière

Lescoul Fabre Christelle , Fabrication d’ouvrages en métaux précieux

Nos artisans exposants proposeront à nos visiteurs des ateliers pour découvrir leur savoir-faire (pour les petits et les plus grands). Chacun d’eux proposera également ses créations à la vente.

Un service de restauration sera proposé sur place sur les deux jours (repas de midi et goûter).

Salle polyvalente Antonin Larroque, Centre Pierre Mendès France 9 Route de Saint-Aubin 33160 Saint-Médard-en-Jalles France Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

artisan artisandart

Au 33 de l’ile d’amour