Fred Hersch / Avishai Cohen – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes, lundi 6 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-06 21:00 –

Évènement ! Un des plus grands pianistes de jazz de son temps et le dandy de la trompette forment un duo unique. Fred Hersch est le plus discret des pianistes essentiels, il faut dire qu’il a d’autres manières de s’imposer : le sérieux dont on perçoit vite le double-fond, l’attention au moindre détail et un certain sens de la relation humaine. Riche d’une formation à la fois classique et jazz, il a joué avec des légendes comme Art Pepper, Chet Baker ou encore Charlie Haden. Depuis, il contribue à façonner le piano jazz et bâtit une œuvre splendide, multi récompensée aux Etats-Unis.Quant à Avishai Cohen, loin de toute velléité démonstrative, il impressionne d’emblée par la sonorité si personnelle de sa trompette, jouant avec virtuosité et profondeur des effets de sourdine. En plus de la grâce expressive et d’un sens de la retenue si spécifique de son style, il est un artiste multiculturel qui incarne à merveille le jazz d’aujourd’hui. Ce soir-là, c’est la rencontre de deux géants du jazz qui vont nous emmener aux confins de cette musique, dans ses coins les plus sublimes, là où l’inspiration, la virtuosité et la puissance règnent en maîtresses absolues. Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Paul Fort Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000