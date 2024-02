Goeffroy Tamisier / Isabel Juive : Mujet Con Manton – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes, dimanche 7 avril 2024.

Plein : 17 € / Réduit et abonné : 15 €

Concert. Mujer con manton, littéralement « la Femme au châle »en espagnol, est un clin d’œil à « Lady in satin », le dernier disque de Billie Holiday à qui Geoffroy Tamisier a souhaité rendre hommage en s’associant à la « Cantaora » de Valence, Isabel Julve, chanteuse et danseuse reconnue du flamenco. »Billie » aura chanté le blues, le jazz à travers de magnifiques chansons. Elle a bouleversé autant que bousculé les lignes d’une Amérique blanche et conservatrice en chantant le poème d’Abel Meeropol « Strange fruit », dénonçant le racisme et le lynchage des afro-américains et afro-américaines. Touché par sa voix généreuse, douce et à la fois puissante, parfois déchirée, proche en cela du timbre singulier et lancinant de Billie Holiday, Geoffrey Tamisier a proposé à Isabel Julve de mêler les deux cultures. Les chansons choisies pour cette soirée sont traduites en espagnol. La rythmique utilisée dans le jazz est remplacée par celle venue de la péninsule ibérique : guitare, cajon et palmas. La danse flamenca avec les « zapateados » (frappes de pieds) ajoute à la tension perceptible de la voix. Une création originale pour un concert exceptionnel avec un ensemble de 18 musiciens et musiciennes d’influences classiques, jazz et flamenco. Isabel Julve, chant, danse, composition / Geoffroy Tamisier : trompette, compositions, arrangements / Laurent Jaulin : guitare flamenca / Didier Ithursarry : accordéon / Alberto Castro Mellado : cajon / Rachel Gaiguant : palmas / Gueorgui Kornazov : trombone / Benjamin Lebert : tuba baryton / Alexandra Mauriac : basson / Frederic Oster : hautbois / Laurent Berthomier : clarinette / Pascal Vandenbulke : flûtes / Delphine Douillard-Chauvin : harpe / Cécile Grenier : violon alto / Marie-Violaine Cadoret : violon / Iacob Maciuca : violon ; Daniel Trutet, violoncelle / Simon Mary : contrebasse Ouverture des portes à 17h – Concert à 17h30

