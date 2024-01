LILI CROS & THIERRY CHAZELLE SALLE PAUL FORT Nantes, jeudi 4 avril 2024.

Des mélodies entraînantes, deux voix qui se complètent admirablement (rocailleuse pour lui, lumineuse pour elle)… Le bonheur, c’est pas plus compliqué qu’une chanson de Lili Cros et Thierry Chazelle.Avec près de mille concerts à leur actif en France et à l’étranger, Lili Cros et Thierry Chazelle appartiennent à cette catégorie pas si courante des artistes foncièrement indépendants, mais qui remplissent les salles. Dont un Olympia en 2019 ! Après un Hip ! Hip ! Hip ! enregistré en très bonne compagnie (Florent Marchet et Franc¸ois Poggio, collaborateur de Pomme), le duo suit son instinct sur son nouvel album, en assurant lui-même les arrangements et la réalisation. Soyez heureux, nous intime le couple à la ville comme à la scène, dès le titre de ce 5e opus. Et il n’est pas difficile de s’exécuter, tant leur folk-chanson respire la joie de vivre. Lili Cros : chant, basse, percussions corporelles Thierry Chazelle : chant, guitare, mandoline, banjoFred Radix et Christophe Gendreau : Mise en scène

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

SALLE PAUL FORT 9 RUE BASSE-PORTE 44000 Nantes 44