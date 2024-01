MANU PAYET SALLE NELSON MANDELA Capestang, vendredi 26 avril 2024.

Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle !Moins de trois ans après la dernière d’Emmanuel, son précédent one-man-show, le comédien remonte sur scène et fera une halte exceptionnelle en Sud-Hérault.Si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien… Alors qu’il se dévoilait sans pudeur dans son premier spectacle et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître, Manu Payet revient papaet boomer, sans tabac et sans gluten, nous raconter sa suite, Emmanuel 2.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

SALLE NELSON MANDELA Avenue de la République 34310 Capestang 34