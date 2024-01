UNE VIE DE PIANISTE SALLE MAURICE THOREZ Tarnos, vendredi 3 mai 2024.

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit d’une vie de pianiste : la sienne. Voué au piano classique dès son plus jeune âge, formé à la rude école roumaine, élevé parallèlement au jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit son adolescence dans le Bucarest du régime Ceausescu. Viennent ensuite son évasion rocambolesque, l’asile politique, le Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie professionnelle.Copieusement primé dans les deux pays qui sont les siens, Paul Staïcu promène son regard candide sur un parcours atypique et interprètera, avec malice et humour, différents styles (Elton John, Prokofiev, Led Zeppelin, Mozart, Boney M, Ravel, Eroll Garner et tant d‘autres dans le même spectacle !)Un voyage initiatique au pays du piano, destiné aux curieux, musiciens ou non. Un univers drôle et émouvant, un pianiste virtuose, mais aussi une leçon d’histoire avant la chute du bloc de l’Est. Un moment magique qui vous laissera sous le charme.Un spectacle de Paul Staïcu et & Agnès BouryMise en scène d’Agnès BouryA partir de 8 ansDurée : 1h10

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00

SALLE MAURICE THOREZ Centre Municipal Albert Castets 40220 Tarnos 40