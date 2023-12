DROP ZONE GIRLS – Raid training féminin, randonnée d’orientation – 7ème édition Salle Lurberri Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salle Lurberri Sare, 26 mai 2024, Sare.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 06:00:00

fin : 2024-05-26 12:00:00 Épreuve: Trail ou marche rapide et orientation / lecture de carte

Durée: 1 bonne demie journée

Niveau: Moyen

Équipe: 2 à 4 Un nouveau concept de raid à destination des femmes a vu le jour: le DropZone Girls.

Ce nouveau format de Raid training en équipe est l’occasion parfaite pour découvrir la course d’orientation ou se lancer un nouveau défi sportif. Cela toujours autour de valeurs fortes: Partage, Solidarité, Dépassement de Soi … LE CONCEPT : Imaginez …

– Un Transfert Bus au petit matin, vers une Destination inconnue ( les participantes ont les yeux bandés)

– Une dépose en pleine Nature, avec pour seule info les coordonnées GPS de ce site à reporter sur une carte.

– Des Balises à trouver grâce à la remise d’un Road—Book contenant uniquement des Coordonnées GPS, des Caps et des distances.

– Un Parcours optimal à calcule

– Effectuer une Épreuve Surprise Osez participer à l’aventure!.

Salle Lurberri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27

