Concert de fin d’année de l’association Lanetik Egina Salle Lur Berri Sare, 4 mai 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Concert de musiques actuelles par les élèves de l’association Lanetik Egina suivi de ventes de pintxo et buvette.

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . EUR.

Salle Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert of current music by the students of the association Lanetik Egina followed by sales of pintxo and refreshments

Concierto de música contemporánea a cargo de los alumnos de la asociación Lanetik Egina, seguido de venta de pintxos y refrescos

Konzert mit aktueller Musik von den Schülern des Vereins Lanetik Egina, gefolgt von Pintxo-Verkauf und Getränkestand

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque