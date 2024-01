LES SOULIERS ROUGES SALLE LAUGA Bayonne, mercredi 17 avril 2024.

Les Souliers Rouges, le mardi 17 avril 2024 à 20hOnirique, poétique et inspiré, un spectacle qui marie musique, danse et chanson dans un tourbillon de passion et d’amour.Manipulé par les Ombres qui hantent l’Opéra, Victor célèbre chorégraphe se lance dans un projet insensé : monter le ballet ensorcelé « Les Souliers rouges ». Mais celle qui portera les chaussons devra renoncer à l’amour, sinon la malédiction s’abattra sur Victor et son étoile…L’adaptation du conte d’Andersen est née d’une belle histoire d’amitié entre le chanteur, acteur, écrivain et animateur Marc Lavoine et le compositeur à succès Fabrice Aboulker.Une magnifique adaptation, une chaude ambiance, une troupe jeune et passionnée au service de ce « rêve d’étoile ».Mise en scène : Jérémie LippmannChorégraphie : Tamara FernandoProduction : Indigo Productions

Tarif : 27.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:00

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64