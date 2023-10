Concert ‘Nach’ Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 7 juin 2024, Le croisic.

Concert ‘Nach’ Vendredi 7 juin 2024, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 20, Billet: 15

Nach

Anna Chedid

Le jour de ses huit ans, sa grand-mère, l’écrivaine Andrée Chedid, lui a offert un beau cahier rouge et un stylo-plume. C’est le début de sa vocation : écrire… des poèmes, des textes, des histoires, tout ce qui lui passe par la tête et par le coeur.

Un peu plus tard, elle en fait des chansons. Aujourd’hui, ses chansons sont devenues des albums. Trois albums : le premier éponyme, Nach, est une explosion pop de couleurs, le second L’Aventure une ode à la transmission féminine et le troisième Piano voix un voyage tout en sobriété et en émotion. C’est alors que débute la création de son nouvel album Peau Neuve. Nach aime confier que Peau Neuve est son disque le plus personnel, son oeuvre la plus totale. En effet, après une année d’écriture et de composition seule dans les montagnes drômoise, cévenoles puis marocaines, Nach décide d’arranger, de réaliser et de produire ce nouvel opus. Un rêve de toujours qu’elle réalise enfin.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-nach-le-croisic.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE