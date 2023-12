The Big Match – Show d’impro Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère, 20 avril 2024, Romans-sur-Isère.

The Big Match – Show d'impro Samedi 20 avril 2024, 20h00 Salle Jean Vilar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

THE BIG MATCH est la promesse d’un show improvisé encore jamais vu sur Romans et sa région.

Imaginez une salle avec plus 400 fauteuils, un maître de cérémonie étincelant pour ouvrir le bal et des musiciens-improvisateurs qui animent en live, tandis que rentrent en scène deux équipes de quatre improvisateurs prêts à s’affronter lors de joutes théâtrales.

THE BIG MATCH s’inscrit dans la tradition des Matchs d’Improvisation créé au Québec en 1977

Et pour le 20 Avril, Les Excités ont vu les choses en GRAND en invitant la LILY, la Ligue d’improvisation professionnelle de Lyon.

Et nous aurons les musiciens de LA GRIMASS’, venus de Paris pour improviser des intermèdes musicaux

Alors à la salle Jean Vilar, que vous soyez en fosse ou en balcon, vous en prendrez plein les yeux et les oreilles !

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

