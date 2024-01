FRUSTRATION THE BIG IDEA SALLE JEAN CARMET Allonnes, jeudi 4 avril 2024.

FRUSTRATION Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal. Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. Leur parcours même est symbolique : issus du milieu garage qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose – un truc à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy Division.THE BIG IDEAAprès avoir enregistré leur dernier album lors d’une traversée de l’Océan Atlantique à la voile, les rochelais de The Big Idea sont de retour sur la terre ferme pour dévoiler début 2024 un nouveau disque plus radical, à l’image de leur performance live toujours plus intenses avec pas moins de six musiciens sur scène. Un groupe de rock hors normes, sans étiquette, qui brouille les pistes.

Tarif : 13.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE JEAN CARMET 5 BOULEVARD D’ANJOU 72700 Allonnes 72