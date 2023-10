LA PIRATE ÉCOLOGIQUE Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 23 avril 2024, Montigny-le-Bretonneux.

LA PIRATE ÉCOLOGIQUE Mardi 23 avril 2024, 20h00 Salle Jacques Brel

Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette et leur bateau le Chamallow Rose sillonnent la mer pour s’assurer que personne ne jette rien dedans. C’est un équipage écologique et gare à celui qui se fera prendre !

Préparez-vous car il va falloir souffler sur la voile, pagayer, trier, éviter des pièges, sauver un dauphin, se cacher, faire du bruit, aider des tortues géantes et surtout rire…

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

2024-04-23T20:00:00+02:00 – 2024-04-23T21:00:00+02:00

