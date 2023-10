NOUS REVIVRONS | Nathalie Béasse – Théâtre salle étoile des charneaux Orée d’Anjou, 28 mai 2024, Orée d'Anjou.

NOUS REVIVRONS | Nathalie Béasse – Théâtre Mardi 28 mai 2024, 20h30 salle étoile des charneaux Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Nathalie Béasse est à la frontière de plusieurs arts, aux confins de la danse et du théâtre. Elle conçoit la scène comme un terrain de jeu mêlant les corps, les objets, la lumière, la musique et le public.

Nous revivrons est une adaptation très libre de L’homme des bois d’Anton Tchekhov, dont ne restent que des bribes du récit, car l’important se joue entre les lignes, dans la poésie des corps et des silences. En s’éloignant d’une forme narrative, la metteuse en scène cherche d’abord à capter l’esprit et le souffle de la pièce.

Artiste du sensible et de l’instinct, Nathalie Béasse démultiplie les possibilités de raconter des histoires.

Durée : 1h15

salle étoile des charneaux route de saint-sauveur 49270 landemont Orée d'Anjou 49270 Landemont Maine-et-Loire Pays de la Loire

2024-05-28T20:30:00+02:00 – 2024-05-28T21:45:00+02:00

