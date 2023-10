Spectacle « Renversante » Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas, 24 avril 2024, Jouy-en-Josas.

Spectacle « Renversante » Mercredi 24 avril 2024, 17h00 Salle du Vieux Marché Tarifs : 10 € – 8 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, scolaires, familles nombreuses, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA)

Tout public, à partir de 8 ans – Suivi d’un débat

Livre de Florence Hinckel – mis en scène et joué par Léna Bréban, et Antoine Prud’homme de la Boussinière

Léna Bréban détricote les clichés d’un monde où règne la domination féminine.

Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de projections de publicités détournées qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme.

Salle du Vieux Marché Place de la Marne – 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jouy-en-josas.placeminute.com/ »}]

