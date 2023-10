Thé dansant Salle du Lac Lourenties Catégories d’Évènement: Lourenties

Pyrénées-Atlantiques Thé dansant Salle du Lac Lourenties, 20 mai 2024, Lourenties. Lourenties,Pyrénées-Atlantiques animé par Didier Laurent.

2024-05-20 fin : 2024-05-20 19:30:00. EUR.

Salle du Lac

Lourenties 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



hosted by Didier Laurent presentado por Didier Laurent moderiert von Didier Laurent Mise à jour le 2023-10-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Lourenties, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Salle du Lac Adresse Salle du Lac Ville Lourenties Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle du Lac Lourenties latitude longitude 43.2841704;-0.1411214

Salle du Lac Lourenties Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourenties/