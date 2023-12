Bébé Gym Salle Dojo Arès, 8 avril 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:15:00

fin : 2024-04-08

Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne diplômée d’état.

De 0 à 3 ans – 4€/enfant.

Inscription obligatoire..

EUR.

Salle Dojo

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès