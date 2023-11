Soirée concert – The Old Lord Raglan Pub Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun, 18 avril 2024, Montignac-de-Lauzun.

Montignac-de-Lauzun,Lot-et-Garonne

Le Pub « The Old Lord Raglan » vous propose une soirée concert. Le groupe « Nine Below Zero » enflammera votre jeudi soir. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous, amateurs de bons moments cette soirée est faite pour vous..

2024-04-18 fin : 2024-04-18 . EUR.

Salle des fêtes

Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Old Lord Raglan » Pub is offering a concert evening. The band « Nine Below Zero » will set your Thursday evening alight. So if you’re looking for a good time, this is the evening for you.

El pub Old Lord Raglan ofrece una noche de música en directo. El grupo « Nine Below Zero » amenizará la velada del jueves. Es una velada para todos los que disfrutan pasando un buen rato.

Der Pub « The Old Lord Raglan » lädt Sie zu einem Konzertabend ein. Die Band « Nine Below Zero » wird Ihren Donnerstagabend begeistern. Der Abend ist wie für Sie gemacht, wenn Sie gute Laune und Geselligkeit suchen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Pays de Lauzun