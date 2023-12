Saugeathlon 2024 – les épreuves sportives Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont, 4 mai 2024, Maisons-du-Bois-Lièvremont.

Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

A partir de 10h le samedi, à partir de 15h le dimanche.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Samedi : départ du Saugeathlon 8 heures à 10h depuis la salle des Fêtes de Lièvremont. Départ du Saugeathlon 4 heures à 14h. Remise des prix à 19h sous chapiteau chauffé (buvette et petite restauration). Courses pouvant se faire déguisés : prix pour les 3 plus beaux déguisements. Départ du Relais des Jeunes à 16h.

Dimanche : Duathlon des jeunes à partir de 15h.

Programme complet sur www.tourisme-loue-saugeais.com

Inscriptions aux épreuves avec tarifs et renseignements sur www.saugeathlon.com

Salle des Fêtes

Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



