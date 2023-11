49èmes journées mycologiques salle des fêtes Les Monts d’Andaine, 19 octobre 2024, Les Monts d'Andaine.

Les Monts d’Andaine,Orne

Venez à la rencontre des mycologues pour découvrir l’univers des champignons et apprendre à les reconnaitre.

sorties cueillettes, exposition champignons et pommes, stands, conférence

programme à venir.

Samedi 2024-10-19 fin : 2024-10-21 . .

salle des fêtes

Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie



Come and meet our mycologists to discover the world of mushrooms and learn how to recognize them.

picking outings, mushroom and apple exhibition, stands, conference

program to come

Venga a conocer a los micólogos y descubra el mundo de las setas y aprenda a reconocerlas.

salidas de recolección, exposición de setas y manzanas, stands, conferencia

programa en preparación

Treffen Sie sich mit Mykologen, um die Welt der Pilze zu entdecken und zu lernen, wie man sie erkennt.

ausflüge zum Sammeln, Pilz- und Apfelausstellung, Stände, Konferenz

programm in Kürze

