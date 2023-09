Festival Bulles #7 Salle des Fêtes Labenne, 14 juin 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Les troupes d’enfants et d’adultes se partagent la scène pour offrir aux spectateurs des prestations de qualité, gage du travail engagé toute l’année.

Venez découvrir ou redécouvrir nos troupes de théâtre 100% locales..

2024-06-14 fin : 2024-06-16 . .

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Children’s and adult theatre groups share the stage to offer spectators quality performances, a testament to the hard work they put in throughout the year.

Come and discover or rediscover our 100% local theater troupes.

Las compañías de niños y adultos comparten el escenario para ofrecer a los espectadores espectáculos de calidad, testimonio del trabajo que realizan a lo largo del año.

Venga a descubrir o redescubrir nuestros grupos de teatro 100% locales.

Die Kinder- und Erwachsenentheatergruppen teilen sich die Bühne, um den Zuschauern qualitativ hochwertige Aufführungen zu bieten, die ein Beweis für die das ganze Jahr über engagierte Arbeit sind.

Entdecken oder wiederentdecken Sie unsere zu 100 % lokalen Theatergruppen.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS