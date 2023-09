Les Automnales #9 / Txokolatin Salle des Fêtes Labenne, 18 mai 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Une soirée pour conjuguer musique et danse grâce au trio latin Txocolatin. Ce groupe, originaire d’Espelette, a le souci de jouer un répertoire éclectique, mais toujours teinté d’origines latines, articulé autour de la danse.

Venez vibrer et danser sur des rythmes ensoleillés..

2024-05-18

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



An evening of music and dance, thanks to the Latin trio Txocolatin. This group, originally from Espelette, is keen to play an eclectic repertoire, but always tinged with Latin origins, based around dance.

Come vibrate and dance to sunny rhythms.

Noche de música y baile con el trío latino Txocolatin. Este grupo, procedente de Espelette, tiene ganas de tocar un repertorio ecléctico, pero siempre con sabor latino, en torno al baile.

Venga a bailar al ritmo del sol.

Ein Abend, an dem das Latin-Trio Txocolatin Musik und Tanz miteinander verbindet. Diese Gruppe aus Espelette legt Wert darauf, ein eklektisches, aber immer von lateinamerikanischen Ursprüngen geprägtes Repertoire zu spielen, das um den Tanz herum aufgebaut ist.

Vibrieren und tanzen Sie zu sonnigen Rhythmen.

