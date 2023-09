Les Automnales #9 / Les Amazones Salle des Fêtes Labenne, 14 avril 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Martine, larguée par son mec, tente de trouver du réconfort auprès de Loïc, son locataire homo, artiste peintre.

Micky et Annie, les meilleurs amies de Martine débarquent dans l’appartement ainsi que Guillaume, qui va provoquer un tsunami au sein de ce trio en manque d’affection..

2024-04-14 fin : 2024-04-14 . EUR.

Salle des Fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Martine, dumped by her boyfriend, tries to find comfort in Loïc, her gay tenant and painter.

Martine’s best friends Micky and Annie arrive in the apartment, along with Guillaume, who causes a tsunami within the affection-starved trio.

Martine, abandonada por su novio, intenta encontrar consuelo en Loïc, su compañero de piso gay y pintor.

Micky y Annie, los mejores amigos de Martine, se mudan al piso, al igual que Guillaume, que provoca un tsunami dentro del trío hambriento de afecto.

Martine, die von ihrem Freund verlassen wurde, versucht, Trost bei Loïc, ihrem schwulen Untermieter und Maler, zu finden.

Micky und Annie, Martines beste Freundinnen, tauchen in der Wohnung auf, ebenso wie Guillaume, der einen Tsunami in dem liebesbedürftigen Trio auslöst.

