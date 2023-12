Seul en Scène, « Le repos du guerrier » Salle des fêtes Charrin, 6 avril 2024, Charrin.

Charrin Nièvre

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Le Repos du guerrier livre un regard intime sur le parcours d’un artiste de cirque. On y suit un acrobate lanceur de couteaux qui tente de re-jouer son parcours professionnel au travers de scènes fantasmées, et parfois même totalement plagiées. Non sans une pointe d’ironie, Edouard Peurichard décrit dans cette nouvelle création atypique, le paysage d’une génération de circassiens, amateurs et professionnels, traditionnels et contemporains.

Ce touche-à-tout (acrobate, jongleur, lanceur de couteaux…) a suivi une formation à l’école de cirque du Lido à Toulouse. Il a créé le spectacle Dans ma chambre aux côtés d’Arnaud Saury, et a apporté sa contribution à d’autres projets, comme La trouée de Cécile Morelle.

Le repos du guerrier a été sélectionné pour concourir au label Circus Next, programme européen d’accompagnement à la création et à la diffusion d’auteurs de cirque contemporain émergents.

En partenariat avec les communautés de communes des Amognes, Bazois Loire Morvan, Morvan Sommets & Grands Lacs, et les communes de Clamecy et Donzy.

Salle des fêtes

Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



