»Danse Libre » Salle des Fêtes Ahun, 23 septembre 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Inspirée par Isadora Duncan, et selon la pédagogie de François Malkowsky, la danse libre permet, à travers différentes propositions dans un climat d’amitié et de joie, de découvrir comment se servir de son corps pour s’exprimer par un geste inspiré et habité.

La découverte de la danse libre est gratuite. L’adhésion à l’association est de 20€ par an.

Atelier tous les 3ème samedi du mois..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Inspired by Isadora Duncan, and based on the teaching of François Malkowsky, freestyle dance enables participants to discover how to use their bodies to express themselves through inspired, lively movement, in a friendly, joyful atmosphere.

Introduction to free dance is free. Membership of the association is 20? per year.

Workshop every 3rd Saturday of the month.

Inspirada en Isadora Duncan y enseñada por François Malkowsky, la danza libre es una forma divertida y amistosa de descubrir cómo utilizar el cuerpo para expresarse a través de movimientos inspirados y llenos de vida.

Descubrir la danza libre es gratis. La afiliación a la asociación cuesta 20? al año.

Talleres todos los terceros sábados de mes.

Inspiriert von Isadora Duncan und nach der Pädagogik von François Malkowsky ermöglicht der freie Tanz, durch verschiedene Vorschläge in einem Klima der Freundschaft und der Freude zu entdecken, wie man sich seines Körpers bedient, um sich durch eine inspirierte und bewohnte Geste auszudrücken.

Die Entdeckung des freien Tanzes ist kostenlos. Die Mitgliedschaft im Verein kostet 20 Euro pro Jahr.

Workshops finden jeden dritten Samstag im Monat statt.

Mise à jour le 2023-09-01 par Creuse Tourisme