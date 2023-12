Festival d’humour Les Andain’ries – 24e édition Salle des Communs du château de Bagnoles ou salle de Cinéma du Casino Bagnoles de l’Orne Normandie Catégories d’Évènement: Bagnoles-de-l'Orne-Normandie

Bagnoles de l'Orne Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-06

fin : 2024-04-20 Le plus grand festival d’humour de Normandie « Les Andain’ries » du 6 au 20 avril 2024 à Bagnoles de l’Orne Normandie

où 39 d’artistes partageront la scène : Alex Vizorek, Guillaume Meurice, Doully, Aymeric Lompret, Anthony Kavanagh, Chantal Ladesou, Élisabeth Buffet, Erick Baert, Elliot Jenicot, Bruno Coppens et bien d’autres surprises à découvrir pour la 24ème édition. Notre force est de favoriser des rencontres entre les artistes et le public. Nous essayons de susciter la curiosité, valoriser le spectacle vivant par une programmation liant la création, l’éveil artistique, la découverte et l’échange. Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr.

Salle des Communs du château de Bagnoles ou salle de Cinéma du Casino

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l'Orne

