CONCOURS DE BELOTE Salle des associations Lavaré Catégories d’Évènement: Lavaré

Sarthe CONCOURS DE BELOTE Salle des associations Lavaré, 10 avril 2024, Lavaré. Lavaré Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 Organisé par Générations Mouvement. Ouvert à tous..

Organisé par Générations Mouvement. Ouvert à tous. .

Salle des associations

Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Lavaré, Sarthe Autres Code postal 72390 Lieu Salle des associations Adresse Salle des associations Ville Lavaré Departement Sarthe Lieu Ville Salle des associations Lavaré Latitude 48.0505002 Longitude 0.63659171 latitude longitude 48.0505002;0.63659171

Salle des associations Lavaré Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavare/