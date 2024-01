LES HOMMES DU PRESIDENT SALLE DE L’ETOILE Chateaurenard, samedi 25 mai 2024.

LES HOMMES DU PRÉSIDENT17 mai 2024 Interrogé sur le moral des Français, le Président de la République a eu une révélation : “Moi j’improvise tout le temps et ça me réussit, les Français doivent faire pareil”. Il confie alors à l’Agent K, commandante à la DGSE (l’explosive Nelly Bêchétoille), assisté de Ducci (Didier Landucci du duo Les Bonimenteurs), la mission d’aller à la rencontre des Français avec pour seul objectif : “Leur remonter le moral grâce aux vertus ludiques et humanistes de l’improvisation théâtrale”. Assistés du public, l’Agent K et Ducci, que tout oppose, vont mener leur mission pour «sauver» la France.Ce spectacle s’inscrit dans la lignée du duo Les Bonimenteurs : une histoire à l’humour fin et intelligent, doté d’une structure dramatique solide et de saynètes improvisées en totale interaction avec le public, le tout astucieusement mise en scène par Elric Thomas.Une prestation hors norme, différente chaque soir, menée tambour battant par un duo explosif ! Compagnie / production Boulègue productionUne pièce de Nelly BÊCHÉTOILLE,Didier LANDUCCI et Bruno GINOUX Mise en scène Elric THOMAS et Didier LANDUCCIAvec Nelly Bêchétoille et Didier LANDUCCI

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’ETOILE 10 AVENUE LEO LAGRANGE 13160 Chateaurenard 13