Exposition 100% Art Salle de la Huchette Léon, 6 avril 2024 07:00, Léon.

Léon,Landes

4 lieux d’exposition : Salle de la Huchette (Place de Vagos) ainsi qu’un circuit en ville. (3 lieux à visiter).

Samedi de 10h à 18h, Dimanche de 10h à 18h30.

Les artistes et artisans présenteront et proposeront à la vente leurs créations et réalisations pendant cette exposition (Peinture, pastels sculptures, Bijoux, calligraphie, photos, sacs et chapeaux, dessin, cartonnage, mosaïque, sculpture sur bois…

Buvette, tombola..

2024-04-06 fin : 2024-04-07 . .

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



4 exhibition venues: Salle de la Huchette (Place de Vagos) and a city tour (3 venues to visit).

Saturday from 10am to 6pm, Sunday from 10am to 6:30pm.

Artists and craftspeople will present and sell their creations and creations during this exhibition (painting, pastel sculptures, jewelry, calligraphy, photos, bags and hats, drawing, cardboard, mosaic, wood carving…).

Refreshment bar, tombola.

4 lugares de exposición: Salle de la Huchette (Place de Vagos) y un recorrido por la ciudad (3 lugares para visitar).

Sábado de 10.00 a 18.00 h, domingo de 10.00 a 18.30 h.

Artistas y artesanos presentarán y venderán sus creaciones y realizaciones durante esta exposición (pintura, esculturas al pastel, joyas, caligrafía, fotos, bolsos y sombreros, dibujo, cartón, mosaicos, talla en madera, etc.).

Bar y tómbola.

4 Ausstellungsorte: Salle de la Huchette (Place de Vagos) sowie ein Rundgang durch die Stadt (3 Orte zu besichtigen).

Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag von 10.00 bis 18.30 Uhr.

Die Künstler und Kunsthandwerker werden während dieser Ausstellung ihre Kreationen und Werke vorstellen und zum Verkauf anbieten (Malerei, Pastellskulpturen, Schmuck, Kalligraphie, Fotos, Taschen und Hüte, Zeichnen, Kartonage, Mosaik, Holzschnitzerei…).

Getränk, Tombola.

Mise à jour le 2023-12-04 par Côte Landes Nature Tourisme