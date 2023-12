LES SECRETS DU BALLET Salle Cuiry 32 rue Georges Brassens 45500 Gien Gien, 7 avril 2024, Gien.

Gien Loiret

Début : 2024-04-07 16:00:00

DES SOLISTES ET DANSEURS DE L’OPÉRA

NATIONAL DE PARIS.

Un spectacle virtuose et surprenant

qui fait voyager le spectateur dans

les secrets des plus grands ballets

classiques.

Le concept original “Les Secrets du

Ballet” entremêle les plus beaux

moments du répertoire avec des

explications et des illustrations dansées qui, en révélant leurs nuances

cachées, font découvrir les œuvres

sous un nouveau jour.

De La Belle au Bois Dormant à

Roméo & Juliette, de la pointe au

bout de la chaussette, sans jamais

oublier Louis XIV et ses entrechats

royaux…

“Les Secrets du Ballet” propose à

tous, connaisseurs comme novices,

une vision riche et diverse, pleine de

sauts et de pirouettes, d’exigence et

d’humour…

16.5 EUR.

Salle Cuiry 32 rue Georges Brassens 45500 Gien

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



