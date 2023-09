Try’m Salle Annie Girardot Vouziers, 4 avril 2024, Vouziers.

Jeudi 4 avril – 20hDurée : 1h30 / Tout PublicCelui qui s’est produit en première partie de Gauvain Sers, Michel Haudecoeur, auteur, compositeur, interprète sera sur la scène des Tourelles en concert avec ses musiciens. Il présentera ses compositions personnelles et des interprètations de chanteur français : renaud, Dutronc, Cabrel, Brassens, Hallyday, etc….

Salle Annie Girardot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Thursday, April 4 – 8pmLength: 1h30 / All AudiencesMichel Haudecoeur, author, composer and performer, who opened for Gauvain Sers, will be on stage with his musicians at Les Tourelles. He will present his own compositions and interpretations of French singers: Renaud, Dutronc, Cabrel, Brassens, Hallyday, etc…

Jueves 4 de abril – 20:00 hDuración: 1h30 / Todos los públicosMichel Haudecoeur, autor, compositor e intérprete, telonero de Gauvain Sers, se subirá al escenario de Les Tourelles con sus músicos. Presentará sus propias composiciones e interpretaciones de cantantes franceses como Renaud, Dutronc, Cabrel, Brassens y Hallyday.

Donnerstag, 4. April – 20 UhrDauer: 1,5 Stunden / Für jedes PublikumDer Autor, Komponist und Interpret Michel Haudecoeur, der als Vorgruppe von Gauvain Sers aufgetreten ist, wird mit seinen Musikern auf der Bühne von Les Tourelles ein Konzert geben. Er wird seine eigenen Kompositionen und Interpretationen französischer Sänger vorstellen: Renaud, Dutronc, Cabrel, Brassens, Hallyday, etc…

