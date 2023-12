Musique classique: La Philharmonie des Deux Mondes Salle André Ravache Le pouliguen, 11 juin 2024 18:30, Le pouliguen.

Musique classique: La Philharmonie des Deux Mondes Mardi 11 juin 2024, 20h30 Salle André Ravache Entrée: 20, Entrée: 17, Enfant: 8

La formation regroupe 40 musiciens professionnels des Pays de la Loire, enseignants en conservatoire et jeunes talents en devenir. Ils partagent la volonté de faire découvrir, avec énergie, passion et sensibilité, les différents reliefs de la musique classique. . Pour sa venue au Pouliguen, l’orchestre présentera l’une des œuvres les plus populaires du répertoire moderne, à savoir la Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák. Aux côtés d’une trentaine de choristes issues de deux ensembles vocaux féminins (« Voix de femmes » et « Vocalia »), les musiciens interpréteront Songe d’une Nuit d’été de Mendelssohn. Un programme exceptionnel.

Après des études de piano et d’alto, Philippe Hui intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient un 1er prix de Direction d’Orchestre qu’il complète avec un Diplôme d’Ingénieur des Métiers du Son. Remarqué par James Conlon alors Chef permanent à l’Opéra national de Paris, Philippe Hui devient son assistant. Il dirige régulièrement l’Orchestre de l’Opéra de Paris dans des opéras et des ballets. Philippe Hui a assuré pendant plusieurs années la direction musicale du Festival « Opéras en plein air ». Il mène sa carrière sur de nombreuses scènes et festivals en France et à l’étranger. Il dirige la Philharmonie des Deux Mondes, qu’il a créée en 2013.

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-11T20:30:00+02:00 – 2024-06-12T06:30:00+02:00

