Concert: Simon Fache dans Pianiste tout terrain Vendredi 3 mai 2024, 20h30 Salle André Ravache Entrée: 20, Entrée: 17, Enfant: 8

Parce qu’il les a tous incarnés un jour dans sa carrière, l’excentrique Simon Fache prend dans « Pianiste tout terrain » un virtuose plaisir à les étriller : les frimeurs, les jazzmen, les classiques, les mauvais, les pianistes de bar, de croisière, de mariage ou d’enterrement. Sans oublier le principal intéressé : lui-même. Également « jongleur instrumental », il n’hésite pas à jouer avec dextérité de son piano à bretelles et de sa trompette, ensemble ou séparément, toujours en parfait accord avec le texte drôle ou émouvant. Après 350 représentations de son spectacle « Pianistologie », et devenu malgré lui « le pianiste à Arthur », Simon Fache revient accompagné par ses deux acolytes, deux autres fines gâchettes multipliant par trois l’énergie, la virtuosité et le rire. Dans leurs mains, la sonnerie aux morts se met à swinguer, Rachmaninov groove comme les Red Hot, on slame sur l’insupportable jingle de la SNCF et l’on réalise soudain que sous le costume du musicien, il y a un cœur qui bat. Et pas que la mesure !

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T06:30:00+02:00

