Donovan Samedi 13 avril 2024, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart

À 22 ans, Donovan est une célébrité sur les réseaux sociaux, avec plus de deux millions d’abonnés sur TikTok. Grâce à ses tours de magie, il hallucine depuis plusieurs années ses followers, et a bluffé des stars telles que Yannick Noah, Gad Elmaleh, Omar Sy ou Mc Fly et Carlito.

L’Alsacien s’est passionné pour les tours de magie dès 13 ans et plus précisément pour la «street magie», la magie des rues : il peut faire voler vos lunettes, subtiliser votre argent ou deviner votre code ! Il s’est fait connaître à 17 ans dans l’émission télé «La France a un incroyable talent» avant de lancer sa chaîne Youtube puis d’avoir droit à sa propre émission sur une chaîne télé belge.

Désormais sur scène, il offre un véritable show de magie, d’humour et de stand up. Vous passerez par toutes les émotions : joie, rire, surprise…

Info et réservations

salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

